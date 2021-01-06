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﻿逾百萬元交易 宜加密平台進行

2021-01-06 列印
        柴灣發生罕見的比特幣搶劫案，區塊鏈課程導師李思聰表示，若屬較細額的比特幣買賣，賣家可透過比特幣ATM機交易，這方式卻有限額，當交易額至百萬元以上，為安全起見，他建議透過正常的加密貨幣交易平台進行，或透過律師行協助，過程須支付交易中介費，一般是金額的百分之一至二左右。

　　有資訊科技界專業人員表示，不排除有投資者為了節省中介費，或不想款項渠道遭銀行跟進才選擇私人交易，這樣的現金交易風險相對亦高，在交易過程中隨時「中伏」，被賊人行劫或搶走巨額現金。
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