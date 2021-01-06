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﻿幣值狂飆 一度破三萬四美元

2021-01-06 列印
■市面一些比特幣櫃員機可以提幣以及兌換現金。資料圖片
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　　虛擬貨幣比特幣升浪勢如破竹，近日一度破頂升穿三萬四千美元（約港幣二十六萬三千元），其後雖然回落至二萬八千美元（約港幣二十一萬七千元），至昨日又回升至逾三萬一千美元（約港幣二十四萬零三百元）。

　　比特幣是高風險的投資工具，坊間有手機應用程式進行挖幣，使熱潮持續，近兩年比特幣價格大幅波動，去年三月疫情期間，每個比特幣價格跌至約五千美元。至去年十二月中旬，比特幣卻企穩兩萬美元，至去年尾更愈升愈有，不足一個月時間，新的一年開始僅數天，已一度破頂創新高，升穿三萬四千美元，可惜未能企穩，隨後回落至三萬美元以下，低見約二萬八千美元。

　　有銀行外匯分析師認為，投資者對比特幣的喜愛，部份反映了市場對美元貶值的憂心，同時亦擔憂加密貨幣正在醞釀泡沫，呼籲投資者保持審慎。
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