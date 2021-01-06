﻿政府開始保育主教山水庫 水務署派員進行加固工程

深水埗主教山仿古羅馬拱柱蓄水庫「出土」，政府強調將展開復修並保育，做加固工程。有保育人士在網上發起crowdsourcing（群眾外包），廣泛搜集蓄水庫的資料，擬於數日內推出綜合報告，提高公眾對這個古蹟的認知，以推動當局加快保育。



水務署昨早派人為早前清拆受破壞的蓄水庫做加固工程，數名地盤工人用吊索機及鐵車，將一批金屬物料拉至主教山山頂，其後工人燒焊加固，搭建一個面積約三米乘十五米的鋁架工作台，台上有斜梯，從地面直達地下七米，代替早前上落的爬梯。下午約一時，一名水務署工程師帶著圖紙入配水庫內視察，約一小時後離開。現場有區議員向工作人員查問工程進展，但不獲回應。



團體發起「群眾外包」



水務署早前誤拆配水庫的天花及四條柱，但據悉當局昨日暫無在地下展開工程。此外，工地附近圍起鐵絲網，有告示提醒市民不要擅自進入。不少市民到場參觀，但都失望而回。



「活現香港」創辦人陳智遠向本報表示，自地下蓄水庫曝光後，他與許多有心人成立關注小組，獲工程師、一名中大建築系畢業生等多人協助，搜集蓄水庫的資料。同時，他在網上發起「群眾外包」活動，呼籲公眾無償提供與蓄水庫相關的文獻，準備幾日內發表一份報告，以提高公眾的知識基礎，了解蓄水庫的文物價值。他形容今次集思廣益的保育行動，在本港史無前例，希望能推動古蹟辦加快保育工作。



香港測量師學會建議，當局完成鞏固工程後，在未有長遠保育方案前，應開放配水庫，允許市民以預約等方式入內參觀。學會又指，當局應吸取教訓，改善古蹟辦與政府部門間的溝通，並研究擴展須歷史評級的「建築物」定義。