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美股中段跌40點

2021-01-06 列印
　　歐洲疫情嚴重，英國德國相繼封城；美國國會即將確認總統選舉結果，市場觀望情緒濃厚，美國周二股市中段偏軟，杜指報三○一八三點，跌四十點；納指則報一二七四五點，升四十六點。滙控美國預託證券價格見三十九點七一港元，跌零點四四港元；騰訊則見五百八十七點七九港元，升四點二九港元。紐約期金報每盎司一千九百四十六點六美元，無升跌；紐約期油則報每桶四十九點八四美元，升二點二四美元。

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