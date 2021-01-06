﻿增32確診個半月新低﻿ ﻿診所登記護士染疫﻿

本港昨天新增三十二宗新冠肺炎確診個案，為近一個半月以來新低，當中九宗源頭不明。醫護界仍屬高危，一名登記護士確診，她在兩間「江大元兒科醫生」診所任職，發病後仍有上班。



第四波疫情呈慢慢放緩之勢，確診數字由前天的五十三宗回落至昨天的三十二宗，三十一宗屬本地感染，當中九宗源頭不明，包括一名登記護士。她在兩間「江大元兒科醫生」診所工作，分別位於旺角歐亞銀行大廈4C室及何文田廣場二樓230室。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名染疫護士負責為病人登記、聽電話及將病人排版轉遞醫生等，她本月一日發燒，翌日最後一天上班，中心會通知曾求診的病人檢測。診所共有四名護士及兩名醫生，有數名同事會「兩邊走」，暫沒有密切接觸者，兩診所要停業十四天。



救世軍長康社區展能服務暨宿舍有一名訓練員確診，負責餵食及訓練，有兩名院友須接受檢疫。院舍其他院友及職員須接受檢測，約涉數十人。



醫院相關病例方面，一名屯門醫院外判支援員工初步確診，主要負責運送工作，其同住家人早前已確診，居住大廈亦有其他確診個案。當局相信在社區感染，三名曾共膳的同事須接受檢疫。佛教醫院內科康復病房群組再多一名病人初步確診，與早前的個案來自同一病格。



房委會外判清潔工確診



另外，房屋委員會一名外判清潔女工確診，該名清潔工人負責房委會總部辦公室的吸塵工作。該女工居於屋邨，參與強制檢測後獲通知確診。她最近一次上班日期為上月三十一日。



同時，再多三幢大廈分別涉及兩個無關連的單位確診，分別為屯門澤豐花園澤民樓、紅磡寶石戲院大廈A座及長沙灣寶熙苑榮熙閣，三幢大廈的居民須接受強制檢測。



此外，本港發現多五宗輸入個案帶有英國變種病毒，患者分別由上月十三日至本月二日期間，從英國、菲律賓及法國經荷蘭阿姆斯特丹抵港，累計十五宗。