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瑪嘉烈醫院爆疫 15醫護須檢疫

2021-01-06 列印
■黃立己表示，日後如有病人發燒，會考慮安排病人到獨立負壓病房及做病毒檢測。
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　　瑪嘉烈醫院內科日間病房日前爆疫，一名六十六歲患有骨髓瘤的女病人曾除口罩用餐，將病毒傳染予另外兩名病人及兩名醫護。有十五名醫護要送檢疫。當局已在涉事日間病房及相關地方採取環境樣本，正等候結果。

　　瑪嘉烈醫院副行政總監黃立己表示，院方會「經一事、長一智」，日後如有病人發燒，醫護有懷疑的話，會考慮安排病人到獨立的負壓病房及做病毒檢測。黃立己稱，由於病人在日間病房逗留的時間較短，一般只會逗留一、兩小時，未有檢測報告病人可能已離開，故早前未有安排檢測。

　　政府已派承辦商在瑪嘉烈醫院籃球場（鄰近J及K座），設立醫院職員、訪客及病人專用的流動採樣站，暫定運作至本周五，服務時間為「朝十晚八」。

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