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陳肇始：有必要時 或探討規管家中聚會

2021-01-06 列印
陳肇始：有必要時 或探討規管家中聚會
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　　政府前天宣佈延長二人限聚令、禁晚市堂食等社交距離措施多十四天。食衞局局長陳肇始（見圖）呼籲，市民盡量不要跨家庭聚會，強調有需要時會探討規管家中家庭聚會，但她沒說明如何做到。

　　陳肇始呼籲市民不要跨家庭聚會，以減低傳播風險，強調有需要時會探討規管家中家庭聚會，但指明白若事事都以法例規定，連家居活動都要管，是太嚴厲。

　　此外，特首林鄭月娥稱，不認為要達到個案「清零」，才可以放寬社交距離措施，近日儘管確診個案有下降的趨勢，但出現涉及醫院、大型建築地盤的群組，仍未能令人放心到可以放寬的程度，要再觀察一段時間，強調會繼續採取逐步有序方式放寬社交距離措施。

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