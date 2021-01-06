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「舖王」鄧成波夫婦及兩子被追2.6億

2021-01-06 列印
　　「舖王」鄧成波和其妻兒去年答應成為兒子鄧耀昇的擔保人，協助鄧耀昇向投資公司借入五億元，並承諾去年十月前分別以股權和現金償還。惟鄧耀昇至今未還清債務，他和家人及牽連家族的七家公司，日前遭投資公司入稟高院追討二億六千萬元。

　　原告投資公司Pine Active Care Limited，被告分別是松齡護老集團有限公司董事鄧耀昇和鄧耀邦，兩人的父母「舖王」鄧成波和葉少萍，以及七家鄧氏家族有份持有股份或擔任董事的公司。

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