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舌戰巴士車長乘客 半罩情侶被捕

2021-01-06 列印
舌戰巴士車長乘客 半罩情侶被捕
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　　大嶼山昂坪巴士日前情侶（見圖）沒戴妥口罩與車長及乘客罵戰，警方調查後揭發有人提供虛假資料，昨日在紅磡一單位將該對囂張鴛鴦拘捕。

　　涉事惡女姓林（二十九歲），其男友姓沈（二十三歲），居於紅磡區。兩人本周日晚上在大嶼山昂坪的巴士總站，為拒絕把口罩拉上鼻遮掩戴妥，與車長及一眾乘客爭吵，兩人拒絕下車，驚動警員處理，有人稱低血糖不適，送大澳診所檢驗。

　　消息稱，警方深入調查後，證實涉案情侶違法未戴好口罩欲票控，根據其報稱紅磡報住酒店地址調查，發現為政府的指定檢疫酒店，疑有人虛報住址。警方追查後，發現林女之前有兩宗與他人糾紛事件，調查後昨日到其居住一個紅磡住宅單位將涉事情侶拘捕，涉提供虛假資料誤導警務人員。

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