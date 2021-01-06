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澄清無提名妻子接任法官

2021-01-06 列印
　　終審法院常任法官張舉能下周一接任終院首席法官。有報道指終院首席法官馬道立的妻子、高院上訴庭法官袁家寧，獲推薦任終院常任法官。馬道立昨天被問到是否由他提名，他回應稱不關自己事，也不會評論事件。根據《基本法》，法官是由司法人員推薦委員會推薦，再由行政長官任命。推薦委員會目前有九名成員，包括馬道立、律政司司長及業外委員等。

　　司法機構二○一○年曾指，馬道立獲委任為終院首席法官的話，將不會處理涉及袁家寧法官的行政事宜。

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