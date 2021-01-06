﻿周梓樂家屬律師質疑﻿ ﻿專家指誤跨矮牆墮樓﻿

科大生周梓樂死因研訊昨天進入結案陳詞階段。代表家屬的鄭淑儀大律師強調，家屬並非想說服陪審團達成某一觀點，反而希望他們保持開放態度，而非存在預設立場，或在欠缺事實基礎上作出猜測，他又點名質疑鄭郁棋博士及江金富醫生的證供。



鄭指，事發當晚，周梓樂離家前一切正常，沒有怪異的事情發生。從周梓樂的telegram群組對話可知，他當晚向朋友稱「喺停車場食花生」「拎啲嘢畀人」，相信他因關注衝突而處身停車場，沒有證據顯示他曾參與衝突。



鄭點名關注鄭郁棋博士及江金富醫生的證供。她指，鄭博士並非前線蒐證人員，僅依賴警方給他的證物作法證分析，惟警方在前年十二月已有初步看法，認為周梓樂如片段中的白衣男子一樣，曾跨過三樓石牆，並循意外方向調查案件，鄭的檢驗因而受限制。無論如何，家屬接納閉路電視片段中，從斜路走上三樓的男子是周梓樂的最後身影，並接納八秒關鍵空白之說，但值得關注的是在八秒之間發生了甚麼。



指欠缺事實證據



鄭博士雖然在庭上提出了六點論證據，支持周梓樂誤以為三樓外有行人路，而意外墮樓的說法，包括他相信周曾跨過二樓矮牆、他的步速與距離脗合等。惟鄭大狀強調，這些證據純屬大膽推測，欠缺事實證據支持。另外，三樓石牆高一米二，是否一道「矮牆」，以至令身高一米七五的周梓樂失足，值得商榷。



至於江金富醫生的證供，鄭大狀則認為他僅引用學術文章、從簡單物理角度推斷周梓樂墮下的情況，但與文獻不同的是，停車場三道圍上一道一米二的石牆，故不適宜套用文獻。更重要的是，由於關鍵八秒出現空白，無人知道周如何墮樓，江醫生亦只能從他的傷勢推測。另外，江金富醫生在庭上用假人努力模擬周梓樂墮下的情況，但都未能符合證供，似乎他作了眾多假設，只為令人相信周梓樂以與白衣男子同一方式，意外墮下，但由於證供存在空白，故這些推論並不穩妥。



