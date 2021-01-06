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霍英東辦公室夾萬 驚見350粒子彈

2021-01-06 列印
■探員檢走夾萬內的子彈。
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　　上環信德中心一個辦公室內發現子彈，一名職員打開夾萬檢取物件時，驚見夾萬內有一批子彈，立即報警。警員到場初步點算，證實有逾三百五十粒手槍子彈，事後將子彈檢走化驗，並調查子彈來源及用途。

　　現場為干諾道中信德中心西翼一個辦公室，警方表示，昨午三時許，警方接報指該辦公室有職員開啟一個夾萬時，在夾萬內發現數百粒子彈。警方到場經點算後，證實有約三百五十粒疑左輪手槍子彈，探員調查後，將涉案子彈及一個鐵箱檢走調查。

　　據了解，該辦公室與霍英東集團的辦公室為同一樓層。消息稱，發現子彈的夾萬疑為已故全國政協副主席霍英東擁有，昨日有家族成員前往該辦公室打開夾萬時，發現該批子彈。

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