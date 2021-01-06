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漆咸道南炮彈客貨車 失控衝落理大緩跑徑

2021-01-06 列印
■客貨車在漆咸道南往尖沙咀駛的彎位失事。
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　　紅磡理工大學對開昨日發生驚險車禍，一輛客貨車在彎位失控，炮彈飛車般撞毀一排水馬，再撞斷八米高大樹衝落五米下草坡，跌在理工大學的緩跑徑翻側，幸好當時未有學生經過，司機及一名乘客受傷。

　　案發昨早十一時許，三十二歲姓潘男子駕駛客貨車，載同二十七歲姓楊男乘客，沿漆咸道南往尖沙咀駛至理工大學對開的彎位失控，客貨車炮彈般鏟上行人路，撞毀十多個水馬，再撞爛鐵絲網，掃斷一棵八米高的樹木後跌五米下草坡，直衝入理工大學內緩跑徑向右翻側，擋風玻璃爆裂，司機及乘客輕傷。警方及救護員接報到場，將兩傷者送院治理，意外原因仍調查中。事後警方召來吊機車將肇事車輛吊起拖走檢驗。

　　據了解，該條緩跑徑平日會有學生經過，因為疫情面授課停止，學生透過網上學習，故車禍中沒有波及學生，實不幸中之大幸。

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