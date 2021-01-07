﻿動員千人全港行動 「35+攬炒」涉顛覆 警搜捕53民主派

泛民陣營去年發起「民主派35+公民投票初選」及「攬炒十步曲」計劃，觸發違反國安法風暴。警方國安處和警隊昨天合共動員一千警力，到全港七十二個處所，搜捕五十三名民主派人士，當中包括發起初選和提倡攬炒十步曲的戴耀廷，其餘被捕者包括涂謹申、胡志偉、楊岳橋等多名前立法會議員。國安處指各人涉違反港區國安法顛覆國家政權的罪名，行動中警方凍結一百六十萬港元，疑與計劃有關。



警方國安處高級警司李桂華指，有人倡議35+公民投票初選計劃，旨在於去年立法會選舉全取三十五席，否決預算案，致使香港政府癱瘓，並迫特首下台。警方調查後，昨日動員一千人，包括國安處、刑事總部、總區重案組及機動部隊人員，展開大搜捕行動。



行動中一共拘捕五十三人，包括四十五男八女，年齡介乎二十三至六十四歲，被捕者中六人涉組織及策劃顛覆國家政權罪，另四十七人涉嫌參與顛覆國家政權罪。被捕者當中有港大法律系前副教授戴耀廷，曾參與初選的前立會議員楊岳橋、胡志偉、林卓廷等亦被捕。據悉，戴耀廷昨早十一時許被捕後，被帶返馬鞍山警署扣查。



圖否決預算案 癱瘓政府



民主黨昨早在社交網站facebook指，前立會議員涂謹申、尹兆堅、林卓廷、胡志偉、鄺俊宇、黃碧雲等被警方上門拘捕，指他們與去年參與民主派35+初選有關，涉顛覆國家政權罪。林卓廷在facebook直播自己被捕經過。其他民主派人士楊岳橋及范國威等亦在facebook指，昨早七時許被警方國安處拘捕。范國威事後雙手被鎖上手銬，乘警方私家車返將軍澳警署。



多名警員昨早亦前往關尚義（John Clancey）任職的何謝韋律師樓將他拘捕，關本身是「民主動力」的司庫。其他被捕的還有一批現任區議員及前記者（詳見表），各人事後被帶返多間警署扣查。



搜黃之鋒住所



正在石壁監獄服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，其社交網站專頁稱警方昨早以他涉違反國安法為由，前往其住所搜查一個多小時，又指他或會在獄中遭警方調查。



警方表示，行動中持手令共搜查七十二處地點，當中向四家傳媒發出由高等法院法官簽署的物料提交令，並凍結與案有關的一百六十萬港元。



特首林鄭月娥曾表示，如果所謂的初選，是要達到他們所謂的「35+」的結果，而目的是要對抗特區政府提倡的每一項施政，初選就有可能違反《港區國安法》，並構成顛覆國家政權罪。相關新聞詳刊P2及P4版