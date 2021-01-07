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【邊玩邊學】6個UNO遊戲卡玩法 訓練幼兒反應及對數字顏色認知

2021-01-07 列印
【邊玩邊學】6個UNO遊戲卡玩法 訓練幼兒反應及對數字顏色認知
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　　疫情持續反覆，今年大部分時間都要居家抗疫，相信不少家庭已買定幾種桌遊回家和小朋友一起玩，而當中最歷久不衰的，就是UNO！不要以為UNO一定要7歲以上才適合玩，只要家長發揮創意，換個方法，2-3歲的小朋友都一樣適合玩，而且還可以在玩的過程中學習，大家不妨參加以下方法試試和小朋友玩！詳情：https://bit.ly/2X7Hl9D
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