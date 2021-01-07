初選決定立會參選人 目標取逾35席獲否決權

泛民主派在前年十一月區議會選舉中，首次取得壓倒性勝利，贏得八成六直選議席，為延續氣勢，民主派支持者在去年三月提出「民主派35+公民投票」（初選）計劃，透過初選，決定人選名單，參加原定於去年九月的立法會的換屆選舉，並聲稱目標是取得逾三十五席的過半數席位，獲議會的否決權，以向特區政府施加更大壓力，逼其回應反修例運動的「五大訴求」。



初選發起人之一、港大法律學院前副教授戴耀廷在去年四月在報章發表題為「真攬炒十步 這是香港宿命」文章，解釋若民主派成功取得半數議席後，如何「和政權攬炒」，包括否決《財政預算案》，及其他政府法案等。



初選於去年七月十一至十二日舉行，由民主動力協助籌辦，香港民意研究所負責設計投票系統及點票，投票者須提供身份證等資料，最終有六十一萬人參加，從五十二個泛民候選人中選出三十人出選，但其後政府因應疫情，將選舉延後至今年九月五日舉行。



