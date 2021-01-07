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違國安法顛覆國家政權罪 首要份子或判無期徒刑

2021-01-07 列印
　　《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」，是指推翻、破壞中國憲法確立的中國根本制度、推翻中央或香港政權機關、嚴重干擾、阻撓、破壞中央或香港政權機構依法履行職權，或者攻擊、破壞香港政權機關履職場所和設施，致使無法正常履行職能。對首要份子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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