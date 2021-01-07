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華春瑩中聯辦支持警方嚴正執法

2021-01-07 列印
　　在北京，外交部發言人華春瑩表示，支持香港警方依法履職，強調中國是法治國家，香港是法治社會，香港市民享有的權利和自由並無受到任何影響，只有一些外部勢力和香港個別人士，相互勾結，企圖破壞中國穩定和安全的自由，才受到影響。

　　中聯辦發言人表示，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持將有策略地組織或實施癱瘓政府的涉嫌違法人士，與一般受誤導參加所謂「初選」投票的民眾區分開來，相信市民能夠看清戴耀廷等人險惡居心以及對社會的危害，共同自覺維護國家安全和社會整體利益。



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