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英單日破六萬宗 美棄救生還率極低患者

2021-01-07 列印
　　受變種新冠病毒影響，英國新增近六萬一千人確診個案，再創單日新高，另有八百三十名患者不治。世界衞生組織指全球已有四十一個國家和地區出現英國變種病毒病例。英國首相約翰遜強調封鎖措施能讓情況好轉。

　　美國疫情亦惡化，單日再多約二十三萬人確診。

  據美國媒體報道，洛杉磯縣已出現醫療資源短缺現象，救護人員得到上級指示，要放棄生還機率極低的患者。

　　此外，內地前天新增二十三宗本土病例，當中二十例來自河北，河北石家莊市展開全市檢測。而世界衞生組織專家組原擬啟程赴武漢調查病毒的源頭，有兩位專家提前出發，但因未獲簽證而滯留第三國，世衛總幹事譚德塞感失望，中方保證將加快程序處理。

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