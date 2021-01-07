  • 2021年1月7日 星期四
  • 18º
  • 56%
熱門： 大拘捕特朗普擎天半島菲律賓空姐新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

採購經理指數穿50 上月跌至43.5

2021-01-07 列印
　　本港去年十二月採購經理指數（PMI）跌至四十三點五，低過前一個月的五十點一，重返五十以下水平，亦創去年四月以來最低水平，反映新冠肺炎疫情持續，政府收緊社交距離措施影響經濟活動，本港商業活動處於收縮狀況。

　　報告指，期內產出與新定單量都創八個月以來的最大跌幅，幅度較去年初封城時期緩和，防疫措施亦衝擊客戶需求、商業活動及供應鏈運作。

        展望未來一年，看淡前景的比率繼續比看好多，反映企業憂慮大流行持續、疫情反覆等情況，但近期受疫苗面世刺激，受訪者憧憬今年生活回復正常，令整體的悲觀情緒稍為淡化。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd