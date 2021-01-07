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﻿梁頌恆拖欠立會酬金遭行管會申破產

2021-01-07 列印
　　青年新政立法會前議員梁頌恆因拖欠立法會九十三萬元的已發放酬金、利息及訟費，早前被行管會入稟追討欠款，行管會再在去年八月入稟高院要求頒令梁頌恆破產。梁頌恆現身處美國華盛頓尋求政治庇護。

身處美國尋求庇護

        破產呈請昨在高等法院開庭處理，梁沒有任何律師代表出庭，許家灝聆案官頒令梁頌恆正式破產，並會把破產令以郵寄及電郵方式通知梁。

　　梁頌恆及前青年新政成員游蕙禎因宣誓風波被褫奪立法會議員資格，之後被追討薪酬津貼。梁頌恆早前透過社交網站宣佈與家人斷絕關係，並辭去青年新政職務。由海外民主派人士組成的「避風驛」於去年十二月指，梁已抵達美國尋求庇護。
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