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﻿美股中段升520點

2021-01-07 列印
　　美國民主黨有望取得參議院次輪選舉的兩席，令總統及參眾兩院全面落入民主黨手中，消息對美股杜指無影響，中段升五百二十點，報三○九一二點；納指則報一二八七六點，升五十七點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點七港元，升二點二港元；騰訊則見五百九十點五七港元，跌五點九三港元。
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