野豬出沒接近千宗投訴

市區不時發現野豬蹤影，漁護署接獲有關野豬的投訴個案，由二○一六年的五百八十三宗，上升至一九年的一千一百八十四宗，而上年截至十一月亦錄得九百二十宗投訴。而部門為補獲野豬進行避孕或絕育試驗計劃，發現在接受避孕疫苗注射後，百分之九十三的野豬未有再懷孕。



環境局局長黃錦星書面回覆立法會議員指，初步分析顯示，全港郊野地區約有三千三百頭野豬。



漁護署在二○一七年底推出野豬捕捉及避孕／搬遷先導計劃，處理野豬在市區造成滋擾的問題。自計劃推出以來至上年十一月，漁護署安排一百二十八次行動，捕獲六百六十六隻野豬，當中為二百九十六隻野豬進行避孕或絕育，有四百九十九隻野豬被搬遷到遠離民居的郊野。



由於避孕工作對控制野豬滋擾的效用為中長線，漁護署會繼續監察長期成效。



黃錦星指近年野豬滋擾個案上升，主要是與有人餵飼以及不當處理戶外垃圾有關，會加強宣傳切勿餵飼野豬。







