港島區繁忙時段汽車時速有改善

昨天本港錄得二十五宗新冠肺炎確診個案，是第四波疫情發生逾一個多月以來，回落至三十宗以下的低位。這個數字有意義，如倒數兩周，正是聖誕節；換言之，打從聖誕節以來，反映公眾沒有鬆懈，人人出力抗疫，才會出現兩周後疫情由高峰回落的勢頭。市民做好了本份，政府又可否肉緊一點，填補抗疫措施的「甩漏」，才有望疫情繼續放緩下去。 針對出現疫情大廈的強制檢測，仍未做到滴水不漏。根據食衞局和民政事務總署的初步記錄，至昨日有約五點五萬人在大廈採樣站或社區檢測中心檢測，佔相關大廈估算居民總數近百分之八十五，結果找出十六宗確診個案，檢測陽性比率為百分之零點零三，遠高於由去年九月推行普及社區檢測的百分之零...

2021-01-07