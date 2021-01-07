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港島區繁忙時段汽車時速有改善

2021-01-07 列印
　　塞車問題困擾香港多年，運房局局長陳帆指出，在二○一九年，港島區主幹道在上午及下午繁忙時段的汽車行程時速分別為二十一點五及十八點九公里，均較十年前有改善；九龍車速分別為二十點六及二十四點四公里，上午情況較十年前惡化，下午則有改善；新界車速分別為三十八點三及四十六點一公里，上、下午情況都較十年前轉差。

　　陳帆稱政府一直按序推展運輸基建項目，相關主要道路的總長度超過十九公里，並正推展一系列措施以適度增加泊車位供應。

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