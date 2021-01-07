陳帆稱政府一直按序推展運輸基建項目，相關主要道路的總長度超過十九公里，並正推展一系列措施以適度增加泊車位供應。
港島區繁忙時段汽車時速有改善
陳帆稱政府一直按序推展運輸基建項目，相關主要道路的總長度超過十九公里，並正推展一系列措施以適度增加泊車位供應。
動員千人全港行動 「35+攬炒」涉顛覆 警搜捕53民主派
泛民陣營去年發起「民主派35+公民投票初選」及「攬炒十步曲」計劃，觸發違反國安法風暴。警方國安處和警隊昨天合共動員一千警力，到全港七十二個處所，搜捕五十三名民主派人士，當中包括發起初選和提倡攬炒十步曲...
2021-01-07
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美禁支付寶微信等支付交易 外交部促美尊重法治及市場
美國總統特朗普簽署行政命令，指中方透過應用程式盜取大量敏感資料，將禁止支付寶和微信支付等八種中國電子支付程式交易。同時，紐約證券交易所再次宣佈對中移動、聯通及中電信實施除牌工作。在北京，外交部回應指，美方做法反映反映規則和制度的隨意性、任意性和不確定性，呼籲美方尊重法治及市場。 紐交所再啟動中移動等除牌工作 據路透社報道，特朗普簽署行政命令，禁止與碼蟻集團旗下支付寶、QQ錢包、微信支付、QQ Wallet、金山辦公旗下WPS Office、掃描全能王（CamScanner）、VMate和SHAREit等8個中國應用程式進行交易，並要求美國商務部確定哪些交易將被禁止。白宮官員...
2021-01-07
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國會將認證選舉人團投票結果 粉絲遊行料逼爆特朗普籲早點到
美國國會周三將認證各州選舉人團投票的結果，多個支持總統特朗普的組織同日在首都華盛頓國會山莊外舉行大型遊行集會，向副總統彭斯及共和黨議員施壓，希望他們拒絕承認結果。特朗普證實，他將在這個遊行集會上，對支持者發表講話。 一直拒絕承認輸給總統當選人拜登的特朗普推文指：「我將於美東時間上午十一時，對在橢圓形草坪舉行的『拯救美國集會』致詞。」 特朗普敦促支持者「早點到達」，預料現場「會有大量人群」聚集。 尚未公佈就職禮行程 多個民間組織在國會聯席會議的前夕，連續兩天在不同場地集會，抗議大選存在舞弊，呼籲「制止竊選」、「拯救美國」。已有數百名支持特朗普的民眾，聚集在華盛頓自由廣場，誠心...
2021-01-07
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二手錄用家入市個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳蔚藍灣畔1座高層A室，面積491方呎，兩房間隔，景觀開揚，獲外區用家承接，成交價820萬，呎價16701元。據悉，...
2021-01-07
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國會將確認拜登當選 民主黨有望掌兩院 杜指升435點
美國民主黨有望掌控參眾兩院。杜指昨晚11時升近200點。不過，民主黨政策較不利科技企業，令納指下跌109點報12709點。港股夜期升58點報27689點，低水三點。 美國喬治亞洲兩個參議員議席...
2021-01-07
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英足盃打「落難英紅」 維拉趁早買
今季英超最令人意外的賽果，就是阿士東維拉主場7:2大勝利物浦。就在兩軍於周五英格蘭足總盃第三圈再次交手前，紅軍再次陷入低潮，更暴露作客創造力不足的問題，領軍高普坦言需時調整。相反當日率隊大開殺戒的維拉隊長基亞利殊狀態大勇，主帥甸史密夫亦豪言追打落水狗，再有主場之利加持，早飛推介主勝。（香港時間周六凌晨3:45開賽） 上仗作客0:1不敵修咸頓後，紅軍在英超聖誕新年快車賽期只得兩和一負，高普坦言球隊需要時間調整：「連番失利使球員感到壓力，現在需要調整狀態。」該隊陷入低潮全因創造力不足，作客賽事尤甚，上仗對聖徒縱有六成七控球率，但十七次射門只有一次中目標。 紅軍作客不堪一擊 事實...
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「蘿霸」示範洗面 為JLO Beauty省靚招牌
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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網民熱捧 叱咤男金心情好 許廷鏗一支公 笑住掃禮物
ViuTV選秀真人騷《全民造星III》掀起全城熱話，不單止參賽者獲得關注，還帶挈導師與評判人氣急升，當中30強評判許廷鏗（Alfred）更獲網民封為「最佳評判」，甚至獲推舉做《造星IV》導師。之後Al...
2021-01-07
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社論——強檢「漏網魚」 一個都不能少
昨天本港錄得二十五宗新冠肺炎確診個案，是第四波疫情發生逾一個多月以來，回落至三十宗以下的低位。這個數字有意義，如倒數兩周，正是聖誕節；換言之，打從聖誕節以來，反映公眾沒有鬆懈，人人出力抗疫，才會出現兩周後疫情由高峰回落的勢頭。市民做好了本份，政府又可否肉緊一點，填補抗疫措施的「甩漏」，才有望疫情繼續放緩下去。 針對出現疫情大廈的強制檢測，仍未做到滴水不漏。根據食衞局和民政事務總署的初步記錄，至昨日有約五點五萬人在大廈採樣站或社區檢測中心檢測，佔相關大廈估算居民總數近百分之八十五，結果找出十六宗確診個案，檢測陽性比率為百分之零點零三，遠高於由去年九月推行普及社區檢測的百分之零...
2021-01-07
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馬場浮世繪——沈集成遙控照贏馬
剛戰起孖的沈集成昨晚又有馬贏，憑莫雷拉策騎的「永益善」再添進帳，不過練者並無拉頭馬，甚至沒有入場，據悉他身體稍感不適，現時新冠病毒橫行，為安全計亦非常合理，何況在家遙控一樣無礙展開攻勢！ 馬場浮世繪
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