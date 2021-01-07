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曹惠婷澄清與韓福南早已離婚

2021-01-07 列印
　　就一月二日報道指美籍投資家韓福南今年元旦日在座駕燒炭身亡，其前妻曹惠婷透過公關公司發聲明澄清，曹與韓福南已於二○一六年辦妥離婚手續。

韓福南元旦燒炭亡

　　五十五歲的韓福南在今年元旦日早上，被途人發現在一輛停泊在西貢大網仔路的私家車上昏迷，救出送院證實不治，警方其後在車廂後座檢獲一盆燒過的炭，事後聯絡事主家人，初步懷疑死者受金錢問題困擾，在車廂內燒炭輕生。

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