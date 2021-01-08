華盛頓宵禁 國民兵出動 侵粉攻入國會 淪殺戮戰場釀四死

美國總統大選紛爭，終於釀成「佔領國會」鬧劇。國會昨天確認民主黨拜登在大選中獲足夠選舉人票勝選，一批受總統特朗普鼓動的支持者，前往國會示威抗議，數百人發難衝入國會大樓，一度闖入議事廳及多位議員辦公室大肆破壞，迫使主持會議的副總統彭斯及一眾議員撤離，發生逾百年來首次國會淪陷事件。華盛頓特區宣佈傍晚六時起實施宵禁十二小時。國民警衞軍出動，與示威者發生衝擊，四名示威者死亡，多人受傷，至少五十二人被捕。



參眾兩院昨天在華盛頓國會大樓點算及確認美國大選的選舉人票。會議期間，一批來自全國各地的特朗普支持者在國會大樓外示威，他們揮動美國國旗，高呼「停止竊取選舉」等口號，與警方發生衝突。約下午一時，警方防線失守，數百名示威者攻入國會大樓大肆破壞，有警員手持警棍抵擋，但寡不敵眾，不斷後退。



拜登獲確認當選



彭斯及一眾議員被逼中斷會議，由警員護送撤離。多名示威者闖入參眾兩院議事廳，佔據主席台，有示威者坐在上面拍照留念，亦有人搬動及破壞議事廳內的講台及桌椅。有警員在眾議院大廳內施放催淚彈，制服部份示威者，強迫他們伏在地上。同時，有示威者進入民主黨眾議院議長佩洛西等議員的辦公室大肆破壞，現場非常混亂，文件散落一地。



當局派遣一千一百名國民警衞軍增援，最終事發三個多小時後，驅散示威者出國會大樓，期間拘捕至少五十二人，多人受傷，四人死亡，包括一名參與示威的退役女軍人被警員擊斃。一度有傳聞說華盛頓市內不同地點被人埋放了信管炸彈，華盛頓傍晚六時起實施宵禁十二小時，並宣佈保持公共緊急狀態十五天，直至本月二十日的美國總統就職日。國會其後恢復辯論，確認拜登獲三百零六張選舉人票，擊敗只得二百三十二票的特朗普，成為下一任總統。此外，民主黨拿下佐治亞洲參議院兩席，掌握參眾兩院控制權。



一向對美國總統特朗普忠心的參議院共和黨領袖麥康奈爾，與特朗普決裂，公開批評特朗普帶頭及號召支持者企圖推翻大選結果，指這樣做「會為共和國帶來永遠的損害」。眾議員巴斯在社交平台發佈訊息，寫道：「美國總統正在煽動一場政變。我們不會被恫嚇。我們不會被攔阻。」女議員盧里亞稱：「今天，這是一個我不認識的國家。」



英國、歐盟、法國、德國及加拿大等領袖譴責特朗普支持者的暴力行徑，英國首相約翰遜形容事件是可恥的場面，強調代表世界民主體制的美國，應和平有序移交政權。在北京，外交部發言人華春瑩表示，希望美國人民能盡快享有和平、穩定和安全，同時敦促各界深思，為何美國一些人士與媒體對前年香港修例風波中的暴力行為給予完全不同的評價。相關新聞刊P4版



