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拜登批衝擊國會屬暴亂

2021-01-08 列印
　　美國候任總統拜登批評特朗普的支持者強闖國會大肆破壞，並非示威，而是暴亂。他與許多美國人一樣，感震驚及難過，因美國一直以來是民主的燈塔及希望，現時踏入如此黑暗的時刻。他形容，總統的言論能為民眾帶來啟發，但在最壞時亦可煽動他人，呼籲特朗普履行誓言，捍衞《憲法》，並承認選舉落敗的結果。

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