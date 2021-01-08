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彭斯：國會山莊最黑暗一天

2021-01-08 列印
　　參眾兩院在騷亂後復會，身兼參議院議長的副總統彭斯，譴責美國總統特朗普的支持者，形容「今天是美國國會山莊史上黑暗一天」，強調要以最嚴厲措辭，譴責暴力事件。他指，在首都華盛頓大肆破壞的人沒有勝出，「暴力從不會勝利，自由才會」，強調國會仍是美國人民的議事堂。若特朗普被國會罷免總統職務，彭斯將暫代其餘下兩周的職位。

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