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湯家驊質疑初選是否違法

2021-01-08 列印
　　警方拘捕五十五人組織或參與民主派初選，指他們違反《港區國安法》二十二條顛覆國家政權罪。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，看不到初選有何符合顛覆國家政權罪中所指的「非法手段」，「究竟一個初選係違反咗乜嘢法例？到目前為止，對唔住，我暫時睇唔到。」他指，現時案件的爭議點，落在如何證明被捕人利用非法手段達至目的。

　　但全國人大常委譚耀宗認為，被捕人的目的相當明顯，旨在奪取立法會大多數議席，企圖癱瘓政府，達成「攬炒十步曲」，而初選是當中重要的一步，雖然他們無使用武力，但整個過程都算是非法手段。

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