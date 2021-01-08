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蓬佩奧強調美不會袖手旁觀

2021-01-08 列印
　　國安處大搜捕組織和參與去年民主派初選的人士，激發英美兩國強烈反應。美國國務卿蓬佩奧發聲明，形容事件令人憤慨，美國不會袖手旁觀，正考慮對任何相關的人士和實體，實施制裁或其他限制，包括對香港駐美國的經濟貿易辦事處施加限制，以及對削弱香港民主的官員採取即時行動。

　　被捕人士中包括一名美國公民，他是居港美籍人權律師關尚義，出任有份協調初選的「民主動力」的司庫，蓬佩奧強調不會容忍對美國公民的任意拘留或騷擾行動。在北京，外交部發言人華春瑩作出反駁，強調香港是法治社會，中方堅定支持香港特區有關部門依法打擊違法犯罪行為。

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