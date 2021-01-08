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江豚腐屍擱淺南丫島

2021-01-08 列印
　　香港海洋公園保育基金昨日接獲市民通報，指南丫島東澳灣有鯨豚擱淺個案，經派員跟進檢驗後，證實為一條成年雄性江豚，長約一點七五米，屍身已嚴重腐爛，基金人員已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及化驗，以確定死因。今次為本年度第二宗發現江豚擱淺個案。

        本周二，香港海洋公園保育基金亦接獲市民報告，在清水灣紐紋洞石灘發現一隻長約一點二七米的雌性年幼江豚屍體，為今年的首宗江豚擱淺個案。

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