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﻿曾浩輝：首批疫苗最快下月前抵港

2021-01-08 列印
﻿曾浩輝：首批疫苗最快下月前抵港
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　　政府疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝預料，首批新冠疫苗（見圖）會在下月前或下月初抵港，預計可為五十萬人接種。他稱，政府計劃在十八區都設立至少一間社區接種中心，專家小組期望在本月底或之前，向市民公佈接種計劃細節。

　　就政府所採購的科興疫苗仍未公佈第三期研究報告，食衞局副局長徐德義昨天指出，政府會與科興緊密溝通，強調安全相當重要。

　　此外，食衞局今晚會與多個醫學團體開會，預料會討論邀請私家醫生參與疫苗接種計劃。西醫工會會長楊超發指，大部份會員都願意協助接種，但要求政府在接種同意書中加入醫生的免責條款，說明醫生只是負責打針，無法擔保疫苗不會引起副作用或不良反應。
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