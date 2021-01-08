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﻿美股中段升320點　　

2021-01-08 列印
        美國周四股市中段向好，杜指報三一一四九點，升三百二十點；納指則報一三○二三點，升二百八十二點。

　　滙控美國預託證券價格見四十三點七八港元，升零點三八港元；騰訊則見五百五十七點八六港元，跌十點六四港元。紐約期金報每盎司一千九百一十五點四美元，升六點八美元；紐約期油則報每桶五十點九六美元，升零點三三美元。
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