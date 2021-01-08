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內地新增52宗本土病例

2021-01-08 列印
■石家莊全市啟動檢測。
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　　內地新冠疫情出現反彈，前天新增五十二宗本土病例，有五十一宗來自河北，一宗來自遼寧。河北石家莊新增五十人確診及六十七名無症狀感染者，當中多人曾參加婚宴。石家莊市紀委監委，就有檢測結果呈陽性的村民「失控外出就醫」，向三名地方官員問責。石家莊已對全市所有社區及農村實行閉環管控。

東京都及三縣入「緊急狀態」

　　此外，東京新增近二千五百宗確診個案，再創單日新高。日本首相菅義偉昨午宣佈，首都圈一都三縣，包括東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣疫情失控，今日起進入「緊急狀態」至下月七日。

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