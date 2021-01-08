網上性商店兜售啪啪粉等毒品 ﻿粵港警聯手破﻿﻿迷姦藥集團﻿

中港「迷姦藥」集團透過本港網上平台及性商店，兜售有迷姦成份毒品被粵港警方採聯合行動搗破，兩地警方共拘捕十一人，檢獲逾一千八百件迷姦毒品，總值七十二萬多元。



網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪表示，警方調查有不法份子透過網上平台出售含有迷姦成份毒品，包括俗稱「啪啪粉」及「迷姦水」等，其間發現毒品來自內地出售有迷姦成份的毒品集團，毒品除分銷本港外，還有台灣及澳門等，本月四日與廣東執法部門合作，展開代號「星連行動」聯合行動，內地公安事後迅速掩至清遠拘捕四男四女涉案販毒集團成員。



兩地共拘捕11男女



本港警方本周二掩至太子大南街一速遞站外拘捕一名姓陳疑人，在其寄出的包裹中檢獲兩支俗稱「迷姦水」的伽瑪丁內酯、一些含有第一部毒藥壯陽藥。同午在將軍澳拘捕一名姓梁男子，相信負責為性商品網店收取客人款項及安排速遞。另一名姓陳疑人則於觀塘駿業街一商廈性商品店內被捕，警方店內檢獲十三支迷姦藥、五盒含有第一部毒藥的粉末及四十粒「偉哥」。



警方隨後搜查葵涌葵定路一工廈貨倉，檢獲八百支迷姦藥，七十六盒含有第一部毒藥的粉末及七百五十粒偉哥，該批迷姦毒品逾一千八百件，總值七十二萬四千元。



兩地共拘捕的七男四女（二十至三十三歲），在本港拘捕的三名男子，各被暫控一項串謀販運危險藥物罪及一項串謀非法銷售第一部毒藥罪，案件昨在沙田裁判法院提堂；至於內地被捕男女仍然扣查，警方相信案中迷姦水成份的毒品，來自四人的家鄉清遠。



警方強調，檢獲的毒品為粉狀或液體狀，加上無色無味，如被混入飲品中難以察覺，服食有關毒品會令人有迷幻的效果，甚至令人失去知覺。他提醒市民尤其是年輕人，於新年歡度佳節期間，如果遇到別人送上的食物飲品時，要特別小心，以免誤墮迷姦陷阱。



