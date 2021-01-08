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上水站男子墮軌捲入列車底亡

2021-01-08 列印
　　東鐵線上水站一名男子墮軌被列車捲入車底死亡。昨午二時許，一列東鐵線往紅磡方向列車進入上水站月台期間，一名二十七歲姓李男子從月台墮入路軌，車長見狀即時停車，但事主仍被列車撞倒及捲入車底，車務控制中心接車長通知即時停止其他列車進入車站及報警。

　　消防員到場在列車車底尋獲事主救起，惜證實死亡。警方翻看車站月台的閉路電視錄影片段，相信男事主在列車進入月台期間自行跳入路軌範圍。警方調查後相信案件無可疑，屍體稍後舁送殮房及剖屍確定死因。事主墮軌原因仍調查中。

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