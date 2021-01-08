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旅發局虛擬旅團宣傳香港

2021-01-08 列印
　　旅發局利用虛擬旅行團（virtual tour）在疫情下宣傳香港，其中旅發局與日本的旅行社合作推出虛擬旅行團「在家旅行」，向日本人推廣香港旅遊。

　　虛擬旅行團歷時一點五小時，導遊首先於虛擬日本機場的旅行社櫃台與團友集合，然後一同乘搭飛機。團友更可透過片段從第一身視角，看着旅遊車穿越香港公路、暢遊黃大仙祠及認識具代表性的香港美食。

　　重點是現場直播尖沙咀實況，團友在香港導遊帶領下漫步彌敦道及尖沙咀海濱長廊等。行程亦包括參加酒店虛擬導賞團。旅發局指旅行團於去年九月推出，本來只舉辦三團，但由於反應熱烈，決定延長至去年十二月，已經舉辦了十團逾一百三十人參加。

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