失業漢街頭嚎哭 女途人贈數百元送暖

新冠肺炎下香港經濟受重創，中年失業漢在將軍澳街頭飲酒解愁並哀哭，獲愛心女途人遞上紙巾安慰並送上數百元，雪中送炭。日前有女網民在facebook群組發文，指她在落樓買食物後回家途中，看到一個大叔在街頭飲酒，其間見他情緒激動大叫及嚎哭，稱已失業數個月，又大罵政府不是，更揚言要打劫綁架才能生存。



該名女途人見該中年漢悲憤嚎哭，上前向他遞上一包紙巾及身上數百元現金，為失業漢送暖，「除咗咁我都唔知可以做啲咩」。她發文感慨疫情下不少基層市民手停口停，引起不少網民熱議及稱讚她「愛心的表現，妳做得好好」，亦有網民批評政府抗疫及救經濟失敗，「呢啲咪叫做唔知民間疾苦囉，呢班政府超離地」、「未病死先窮死」。



