滙豐削六至八級基層員工花紅22%

滙豐發言人回覆傳媒查詢時指，去年外在環境充滿挑戰，集團業績受到影響，去年第三季列帳基準稅後利潤減少百分之六十二，經調整稅前利潤減少百分之四十四。
集團會調整六至八職級員工二○二○年制度化評分模式花紅，希望員工諒解。
美國總統大選紛爭，終於釀成「佔領國會」鬧劇。國會昨天確認民主黨拜登在大選中獲足夠選舉人票勝選，一批受總統特朗普鼓動的支持者，前往國會示威抗議，數百人發難衝入國會大樓，一度闖入議事廳及多位議員辦公室大肆...
2021-01-08
中日商貿間其中一個經常問題是對商標的爭奪。周三日本愛媛縣今治市再次獲悉，中國有企業用「今治」兩字進行商標申請註冊。而日本的毛巾之鄉今治市立即召開對策協議會，並決定向負責商標業務的中國國家知識產權局再提出異議。據日媒引述今治市認為，這是「類似免費搭乘今治品牌知名度便車」的違規商標申請。
2021-01-08
世界知名科技巨頭蘋果一直有傳二○二一年計劃推出多款產品，而外界關注的蘋果眼鏡「Apple Glass」，近日有關注蘋果消息的YouTuber大爆，除了新款iPhone13以及採用Mini-LED熒幕的...
2021-01-08
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並頻錄用家承接，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺花都廣場10座低層B室，面積526方呎，三房間隔，議價後以639.8萬獲承接，呎價12163元。原業主於96年以...
2021-01-08
美國總統選舉塵埃落定，拜登獲國會確認當選，加上市場憧憬新政府將有更多紓困措施，外圍股市周四早段上揚。美股三大指數創新高，杜指曾升353點報31182點；納指升291點報13031點；標指報3805升5...
2021-01-08
今午澳職上演一場甚具話題性賽事，紐卡素噴射機主場鬥西悉尼流浪者。噴射機班主因疫情決意賣盤，更拒絕提供營運資金予球隊導致軍心散煥，教練卡爾羅賓遜逐轉投今仗對手流浪者，翼鋒艾賓尼伊斯爾亦共同進退。兩隊此消...
2021-01-08
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
年僅21歲的姜濤，上周破紀錄成為最年輕「叱咤最喜愛男歌手」及「叱咤最喜愛歌曲」雙料得主，連日來不單止娛樂圈，就連政界及KOL界紛紛加入討論，熱烈程度拍得住香港樂壇輝煌的8、90年代，更被冠以「姜濤效應...
2021-01-08
堅拒承認輸了大選的美國總統特朗普，鼓動支持者衝擊國會，圖阻撓選舉人投票的確認程序，搞出「大頭佛」，大批示威者衝入國會，大肆破壞，觸發警民衝突，槍聲響起，有女示威者中彈身亡，還有三人不知何故斃命，民主共和兩黨齊聲譴責示威者是暴徒，有議員斥特朗普煽動政變，有人擬發起罷免總統行動。美國號稱民主大國，發生如此鬧劇，對朝野曾經讚頌香港示威者衝擊立法會，現在終於針拮到肉，應知痛，也把美國政客「識得話人，唔識話自己」的咀臉，暴露世人眼前。 前年香港發生反修例風波暴力衝擊一浪接一浪，美國政界多次發聲，其中眾議院議長佩洛西曾公開形容香港暴亂是「一道美麗的風景線」。諷剌的是，這一道美麗的風景線...
2021-01-08
南非凱尼沃斯馬場將於當地時間周六下午，舉行大都會錦標前最重要的「皇后碟賽馬日」。當天編有兩兩場一級賽，分別是途程千六米的皇后碟及千八米雌馬賽沙圈錦標。其中現在皇后碟一場，「彩虹橋」、「再顯光芒」和Belgarian這三匹南非最高評分馬匹將會交鋒，「彩虹橋」會由霍利時的兒子Luke主轡，精采可期。至於上季南非馬后Summer Pudding，就會在沙圈錦標擺擂台。 馬場浮世繪
2021-01-08