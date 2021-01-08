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滙豐削六至八級基層員工花紅22%

2021-01-08 列印
　　疫情重創經濟，有報道指，滙豐昨日向職級六至八級的基層員工發出內部通知，表示劃一下調二○二○年度的花紅，上限為兩成二。滙豐發言人表示，調整個別職級員工花紅，因集團業績受外圍環境影響，但考慮到員工在困難時期的努力，總體薪酬大致上持平，或有些微上升。

　　滙豐發言人回覆傳媒查詢時指，去年外在環境充滿挑戰，集團業績受到影響，去年第三季列帳基準稅後利潤減少百分之六十二，經調整稅前利潤減少百分之四十四。

　　集團會調整六至八職級員工二○二○年制度化評分模式花紅，希望員工諒解。

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