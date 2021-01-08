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限量版牛年車票 港鐵鼓勵App購買

2021-01-08 列印
限量版牛年車票 港鐵鼓勵App購買
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　　港鐵將會在一月二十三日公開發售限量版辛丑牛年車票套裝，乘客可於年初一憑車票無限次乘搭港鐵。每套售一百元，包括兩張牛年車票、一個票套及八個「花開富貴」利是封。「竹福」筷子連托套裝亦同日發售，每套售九十元。為了保持社交距離，港鐵鼓勵顧客於今天至一月十七日透過MTR Mobile手機應用程式購買。港鐵商務總監楊美珍指過去一年跌宕起伏，祝願乘客有健康和豐盛的牛年。

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