聯盟之聲——新年迎難而上

新年伊始，香港病人組織聯盟誠祝市民身體健康，相信這是最多人的願望。香港是世上人口密集的地區之一，也是全球人均壽命最長之地，箇中原因，如果在市民健康上着眼，香港的公營醫療致力提供世界級的服務，毋庸置疑。



我們擁有高質素醫護人員和優質服務，這是不可分割的事實。二○二○年是非一般的一年，新型冠狀病毒病籠罩世界，在高人口密度之下控疫，絕不容易。在抗疫層面上，除了政府政策和醫護人員努力外，全港市民及長期病患者亦身負重要角色。



香港經歷過沙士及禽流感，全城上下累積防疫意識；因此與其他先進城市比較，香港於第二、三波疫情尚算掌控之中。但目前處境嚴峻，病毒變異令全球疫情惡化，本地亦有醫護人員確診。他們未必在醫院受感染，但多數在日常生活或社交中罹病，令醫護人員及其家屬難免惶恐，憂慮工作上的風險是否增加？如此情況，他們堅守崗位、服務市民，專業操守令人敬佩。



當然，市民亦努力了足足一年，政府亦宣佈繼續禁晚市堂食、二人限聚及暫停面授課堂，生活恢復正常遙遙無期。長期病患者當中不少人為避免感染，只好減少覆診；輕微病發也不敢求診，令病情沒有進步，甚至退步。來到二○二一年，大眾渴望社會可最大程度回到正軌，因此各界不能鬆懈！



政府於抗疫上的角色舉足輕重，惟表現仍有很大的進步空間。如有患者確診卻未能入院，或在家等待整個星期，無法得到即時跟進或治療。採樣安排也混亂，結果為陰性卻不獲通知，或是因為未獲發化驗結果而須再檢查。願此後政府可聽取民意，指示各部門加強溝通，改善防疫。



來到最後，筆者誠摯鼓勵讀者︰「抗疫疲勞不可現，防疫意志不容移」。相信在大家共同努力下，疫情必定能盡快消退！



香港病人組織聯盟主席袁少林







