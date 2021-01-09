﻿年宵疫下取消 蘭花大王恐蝕３００萬

第四波疫情遲遲未能完全受控，政府昨日宣佈首次取消農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。食環署將盡快安排全數退還攤位的使用費，並會積極在各區物色合適地方銷售年花。有花農對年宵取消感無奈，估計損失逾三百萬元，更指「浪費成年心機」，暫時未知該如何散貨。



食環署發言人表示，政府早前已調整今年年宵市場的規模，但年宵市場及新春市場可能有大批市民聚集，考慮到疫情的發展，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，決定取消原定二月在十五個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。



食環署會以書面方式通知所有投得攤位的檔主有關決定，並按特許協議盡快安排全數退還攤位的使用費。為協助花農以其他方式銷售年花，署方會與業界會面積極探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點物色合適地方銷售年花的可行性，盼盡量減低取消年宵市場對業界的影響。



入貨三萬株勢損手



有「蘭花大王」之稱的楊小龍向本報指，他去年十一月以約三十萬元投得十六個分別位於維園及屯門天后廟廣場的年宵攤位，準備銷售共約三萬二千株蘭花，「當時邊估到有跳舞群組」，估計取消今年年宵將損失逾三百萬元，「浪費成年心機」。



就政府指會積極協助花農以其他方式銷售年花，楊小龍直言：「有好過無」，他亦是剛得知取消年宵的消息，暫時未知該如何散貨。被問及會否在市區短租吉舖，他指：「有啲吉舖平時唔係賣開花，擔心到時拍烏蠅。」



旺角花墟亦是市民買年花的熱點，有花店向傳媒表示，預計市民轉到花墟入貨，相信能帶動生意。政府除了如常在花墟作特別交通安排外，也建議商戶作感染控制措施，如攤檔之間設屏障。當局又建議員工進行病毒檢測，在可行情況下，考慮保留訪客及員工名單，以便有需要時追蹤接觸者。