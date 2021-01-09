﻿國會警察局長受壓請辭﻿﻿特朗普或被控「煽動」﻿

美國國會大樓日前發生騷亂，因有一名警員殉職，增至五人死亡；當局拘捕逾九十人，昨在附近一帶嚴密佈防，以迎接兩周後的總統就職日。外界批評當日保安不力，甚至有警員與示威者合照，國會警察局局長在壓力下請辭。總統特朗普繼續備受抨擊，當局更指不排除檢控他「煽動暴亂」。特朗普似想為事件降溫，形容暴力行為「令人髮指」，更首次承認自己未能連任。



騷亂過後，國會大樓附近一帶保安升級，外圍加設兩米高的圍欄，直至本月二十日的總統就職典禮後。同時，賓夕法尼亞、紐約等多個州份派遣逾六千名國民警衞隊，前往華盛頓特區駐防。國會大樓在前日被特朗普支持者輕易攻破，據當日衝突畫面可見，編制約兩千人的國會警察明顯寡不敵眾，其間甚至有警員與示威者在大樓內自拍，外界批評當時的保安安排明顯有漏洞。



一警員殉職



有報道指，司法部等聯邦部門過去數月已密切留意華盛頓航班及酒店預訂的情況，但國會警察局則估計，示威者人數只有二千至八萬人，因此未有嚴密佈防，只將人手集中在議員通道出入口。當形勢失控後，司法部曾提出出動聯邦調查局人員增援，但遭到拒絕。在兩黨領袖施壓下，國會警察局局長松德及兩院糾察長相繼辭職。檢察官指，如發現警隊內部有人與示威者串通，任由示威者闖入國會大樓，將提出起訴。



監察官又指，由於特朗普在會議前曾鼓勵支持者前往國會示威，不排除檢控其「煽動暴亂」。當局目前已拘捕逾九十人，提出五十五宗起訴。《紐約時報》則報道指，特朗普曾詢問顧問，應否在離任前特赦自己及家人。



美國候任總統拜登批評，闖入國會的不是示威者，而是暴民，又斥責特朗普無情攻擊民主的成果，煽動暴力，利用一批暴民阻止美國選民發聲，強調總統並非凌駕法律之上。



特朗普指暴力「令人髮指」



特朗普則在解封後的社交網站上載影片，指對騷亂感到憤怒，形容暴力行為「令人髮指」，強調任何肇事者都不代表美國，且將付出代價。同時，他首次親自承認選舉結果，並保證權力的有序交接。



