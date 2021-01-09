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彭斯拒罷免特朗普

2021-01-09 列印
　　總統特朗普在衝擊事件後眾叛親離，有美國媒體引述消息人士指，國會大樓發生騷亂後，美國運輸部長趙小蘭及美國教育部長德沃斯先後請辭，成為首兩名辭職的內閣官員。多名內閣成員正考慮引用美國《憲法》第二十五條修正案，罷免總統特朗普餘下兩周的職務，並由副總統彭斯暫代總統。但有媒體報道指，彭斯反對罷免特朗普，其幕僚亦擔心，此舉將令國家進一步混亂分化。

　　事件觸發特朗普政府「跳船潮」，副國家安全顧問波廷格、美國北愛爾蘭事務特使馬爾瓦尼、第一夫人梅拉尼婭的幕僚長格里沙姆、白宮社交秘書尼斯塔，以及副新聞秘書馬修斯早前已相繼請辭。

　　眾議院議長佩洛西表示，如內閣不從速罷免特朗普，眾議院將展開彈劾程序。共和黨眾議員金辛格亦在社交網站指，內閣應動用修正案罷免特朗普。參議院民主黨領袖舒默表示，國會大樓的暴動由特朗普煽動。

　　另外，facebook行政總裁朱克伯格宣佈，延長封鎖特朗普的帳戶至少兩星期，直至政權交接完成，直指如讓他繼續使用會有危險。

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