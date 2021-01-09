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外交部指衝立法會更嚴重

2021-01-09 列印
　　對於有媒體指，不應將美國國會衝突與香港的反修例示威相比，在北京，外交部發言人華春瑩昨日回應指，若要指出兩者不同之處，就是衝擊香港立法會的暴徒，更應該被定義為暴徒、恐怖份子，更應受到法律嚴懲。

　　華春瑩表示，香港的暴徒破壞立法機構，用汽油彈攻擊警察的罪行，比起在美國爬上國會外牆、衝進國會的更嚴重、惡劣。她又說，另一個不同之處則是，在美國國會發生的事是由美國人組織，香港發生的則由外部勢力策劃、指揮及實施，美國一些人在其中扮演極不光彩的角色。

　　至於有報道指，中國媒體將美國國會暴亂與香港反修例運動相比，屬借機宣傳，華春瑩認為有關言論反映雙重標準，她反問，若有關人士認為一些事實報道不中聽，是否這就不是真正的報道。

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