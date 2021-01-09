報告又指，有九成意見認為，私密處的定義應不論性別，涵蓋男女性的胸部。保安局將會向立法會保安事務委員會，匯報諮詢結果及具體立法建議，並正同步進行法例草擬工作，目標是在本立法年度下半年提交條例草案。
港府就窺淫訂立罪行 下半年將提條例草案
報告又指，有九成意見認為，私密處的定義應不論性別，涵蓋男女性的胸部。保安局將會向立法會保安事務委員會，匯報諮詢結果及具體立法建議，並正同步進行法例草擬工作，目標是在本立法年度下半年提交條例草案。
年宵疫下取消 蘭花大王恐蝕３００萬
第四波疫情遲遲未能完全受控，政府昨日宣佈首次取消農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場。食環署將盡快安排全數退還攤位的使用費，並會積極在各區物色合適地方銷售年花。有花農對年宵取消感無奈，估計損失逾三百萬元，...
2021-01-09
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面霜含有糖皮質激素 女嬰搽後變大頭娃娃
內地再有育嬰產品出現問題導致「大頭娃娃」出現。據內媒指，有受害嬰兒使用涉事的「噯嬰樹」牌「益芙靈多效特護抑菌霜」後，出現發育遲緩、多毛、臉腫大等問題。涉事公司對事件未有回應，而福建漳州衞健委已責令該公...
2021-01-09
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美成立新部門應對中俄黑客 外交部：美才是威脅和平最大因素
美國國務卿蓬佩奧周四批准成立新部門，應對來自中國、俄羅斯等國，網絡安全威脅。蓬佩奧更在社交網站發文指，形容中方是自由世界面臨的最大軍備控制挑戰。中國外交部發言人華春瑩反指，美國才是威脅全球和平安全的最...
2021-01-09
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首批推80單位 啟德MONACO 596萬入場
2021年「頭炮盤」會德豐啟德新盤MONACO，主打2房及3房戶型，發展商早前開放2個示範單位之外，更於日前公佈首批80伙價單，包括開放式至3房戶，折實價596萬入場，即日起收票。 會德豐旗下啟德發展...
2021-01-09
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恒指飆372點 創自去年二月高
美國總統特朗普稱會確保權力移交順利有序，港股跟隨外圍股市走強，恒指輕微高開後持續攀升，逐步逼近二萬八大關，一度飆升372點至27920，刷新去年2月17日以來最高，終收漲329點造27878，全周累升647點，已是連續第二個星期錄得升幅。 美國總統特朗普稱會確保權力移交順利有序，港股跟隨外圍股市走強，恒指輕微高開後持續攀升，逐步逼近二萬八大關，一度飆升372點至27920，刷新去年2月17日以來最高，終收漲329點造27878，全周累升647點，已是連續第二個星期錄得升幅。 科指跑贏大市，收市急升2.7%造8630；主板交投繼續活躍，成交總額2702億元。 特斯拉CEO成首...
2021-01-09
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施蒙尼維新變法 馬體「包」搞掂
馬德里體育會教練施蒙尼去季推動維新，卻因中鋒迪亞高哥斯達傷患纏身而未見成效。幸好，這位阿根廷名帥本季找到級數更高的蘇亞雷斯來投，與祖奧菲歷斯合組一剛一柔拍檔，加上中場馬高斯洛蘭迪負責後上攻門，合力領軍高踞西甲榜首，今晚勢主場擊退畢爾包鞏固優勢，熱捧主勝。（Now632台今晚11:15直播） 去季開始，施蒙尼為馬體會陣容大換血，全新防線依舊穩固，中前場放走王牌基沙文，從賓菲加簽入技術出眾和踢法瀟灑的新星菲歷斯，欲與迪亞高哥斯達組成剛柔並濟的鋒線組合。可是，後者傷患不斷水準大跌，全季西甲上陣廿三次僅入五球，菲歷斯亦只入六球，球隊因攻力不濟，聯賽共十六場打和最終只得季軍。...
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時令鍋物 暖胃補身
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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不敵淋巴癌 享年84歲 「開心大少」林建名 安詳離世
麗新集團創辦人林百欣與元配賴元芳的長子、人稱「大少」的富商林建名昨日因淋巴癌於養和醫院在家人陪伴下安詳離世，享年84歲。林建名四位子女林煒珊、林煒琦、林煒珽及林孝信聯名發表悼文，公佈父親離世噩耗。 林...
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好好過日子——到你顯身手了
今年的農曆新年比前兩年來得遲，但滿打滿算，也不過是個半月之後的事情。往年這個時候，新年旅行團都差不多報不上名了，自助遊的人更是一早做好了功課做好了準備。 但今年這種事不大會發生了，所有的人都做好了老老實實待在香港過年的準備，看到最近英國封城的消息，想想生活在香港還算運氣，起碼我們戴着口罩還可以自由走動。前兩天去上環的「同順興」買南貨，從無錫小籠包到蘇式葱油開陽麵都入了些儲備，一大袋拎出來，冷風一吹，忽然有辦年貨的感受。 經過一年的鍛煉，許多香港人待在家裏都待出了廚藝，煮飯做菜烘蛋糕，突然發覺世上無難事，原來自己很有烹飪天賦。這種無心之後，飛不出去的農曆新年倒真能派上用場。反...
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馬場浮世繪——紅旺由俊暉團體投得
現役香港競賽馬匹「紅旺」的投標已於昨日中午十二時截止，結果由俊暉團體以一百五十一萬八百港元投得。此駒之後繼續留在葉廄訓練。至於另一匹接受投標馬「紅星」，亦未有任何人投標。 馬場浮世繪
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