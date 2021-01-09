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港府就窺淫訂立罪行 下半年將提條例草案

2021-01-09 列印
　　政府就窺淫、私密窺視、未經同意下拍攝私密處及發放相關影像訂立刑事罪行，建議訂立六項有關新罪行，並建議最高刑罰為監禁三年或五年。保安局昨公佈公眾諮詢結果，共接獲約二百份意見書，大部份回應者表示明確支持，局方目標是在本立法年度下半年度向立法會提交條例草案。

　　報告又指，有九成意見認為，私密處的定義應不論性別，涵蓋男女性的胸部。保安局將會向立法會保安事務委員會，匯報諮詢結果及具體立法建議，並正同步進行法例草擬工作，目標是在本立法年度下半年提交條例草案。

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