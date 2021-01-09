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馬道立退休致辭 強調司法獨立與政治無關

2021-01-09 列印
馬道立退休致辭 強調司法獨立與政治無關
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　　昨日是終審法院首席法官馬道立（見圖）最後一日工作日，職員與馬道立合照，並拍掌歡送馬道立，馬道立在下午五時四十五分上車離開終審法院大樓。

　　馬道立日前在終審法院退休儀式上致辭，再次提到香港擁有獨立的司法權。他強調司法獨立的概念與政治無關，並反對把司法機構和法院工作政治化。司法獨立背後理念是法律面前人人平等，包括行政機關，沒有人能影響法庭裁斷。馬道立出任終審法院首席法官十年，年屆六十五歲的他到了法定退休年齡。終審法院首席法官一職由張舉能接任。

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