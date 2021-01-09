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﻿私家醫生料獲分發科興牛津疫苗

2021-01-09 列印
　　政府昨晚與醫學團體等商討新冠疫苗的接種細節，有醫生引述政府指，期望在農曆新年前後開始為市民接種，私家醫生主要會獲分發科興及阿斯利康同牛津的疫苗，社區疫苗接種中心獲分發復星疫苗。政府發言人指會仔細考慮各項意見，讓市民在穩妥、有序情況下作知情選擇。

　　食衞局局長陳肇始昨稱，政府採購疫苗「預多好過預少」，不排除會有浪費，當局亦要了解市民拒絕接種的原因，否則提供誘因也未必有用。

　　此外，巴西聖保羅州政府指出，科興疫苗在巴西的後期測試結果有效率為七成八，重症保護率達百分之一百。政府專家顧問許樹昌認為七成八保護率算是很理想，希望科興於一至兩周內公佈詳細的第三期臨牀數據。
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