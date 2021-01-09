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未按法庭命令交出BNO 胡志偉被撤銷保釋

2021-01-09 列印
　　前立法會議員胡志偉，涉嫌未有按法庭命令交出英國國民（海外）護照（BNO）違反保釋條件，昨日於西九龍裁判法院被裁判官羅德泉撤銷他的保釋，期間須還押監房。

　　五十八歲的胡志偉涉嫌與去年六月尾七月初多次未經批准集結有關被控，原保釋至下月八日再訊，惟本周三因涉去年民主派「初選」被捕時，被發現未有按法庭命令交出英國國民（海外）護照（BNO），違反保釋條件。辯方強調，胡最初申請保釋時，誤解為交出旅遊證件，而非「所有」旅遊證件。控方直指胡志偉蓄意隱瞞藏有BNO意圖潛逃，其辯解實屬難以置信。

　　羅官指保釋申請需權衡風險，認為上一次聆訊申請保釋時，胡已帶備特區護照和回鄉證，明顯知悉須交出所有旅遊證件，胡志偉別無藉口，乃撤銷其保釋。

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