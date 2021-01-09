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L形支架飛墜 重擊工人頭命危

2021-01-09 列印
　　屯門新墟一個垃圾站發生工業意外，昨晨十一時許，麒麟徑達仁坊離地十米高的一個垃圾站天台，一個吊架上的一支長約五米的「L」字形支架焊接位，疑不勝負荷，連同起重機飛墮地面，擊中一名六十歲姓汪工人頭部，當場重傷昏迷，其他工人見狀報警將傷者送院，經急救後情況嚴重。警方調查後案件列工業意外，通知勞工處人員跟進及調查意外真正原因。

　　據悉，一家電訊公司在現場垃圾站天台正進行建築電話機站工程，工人在天台搭建臨時加裝一個小型起重機，並連有吊臂「L」字形支架，以方便運送組件。

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